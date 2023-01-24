Раскрыты сроки поддержки пользователей Windows 11

Microsoft будет поддерживать обновлениями пользователей актуальной ОС не менее 10 лет. Об этом сообщает издание XDA.

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Журналисты медиа объяснили, как устроена политика поддержки ОС от Microsoft. По словам авторов, каждая версия Windows 11 Home или Pro поддерживается в течение 24 месяцев, Enterprise и Education — 36 месяцев после запуска. Так, если базовая версия Windows 11 вышла 5 октября 2021 года, то сроки ее поддержки истекут 10 октября 2023 года.

При этом пользователи могут получить фактически неограниченную поддержку, если будут время от времени переходить на более актуальные версии операционной системы. Например, обладатели ПК на базе Windows 11 22H2 будут получать обновления до 8 октября 2024 года. «В нужное время Microsoft просто предложит вам обновиться до последней версии, чтобы продлить цикл поддержки», — раскрыли механику обновлений авторы.

Также в материале говорится, что пользователи ОС от Microsoft получают пять лет основной поддержки с момента выпуска и как минимум 10 лет расширенной поддержки. В компании это называют политикой фиксированного жизненного цикла. Таким образом, владельцем ПК на базе Windows 11 суммарно будут оказывать поддержку не менее 15 лет.