Названы бактерии, способные переваривать пластик

Нидерландские ученые показали, что бактерии рода Rhodococcus могут переваривать частицы микропластика. По подсчетам исследователей, микроорганизмы могут поглощать около 1% пластика в океане в год. Исследование опубликовано в журнале Marine Pollution Bulletin.

Фото: InScience InScience

Бактерии рода Rhodococcus все больше претендуют на звание потенциальных «чистильщиков» планеты. Не так давно российские ученые показали, что эти микроорганизмы могут успешно бороться с нефтяными загрязнениями. Теперь же ученые обратили родококков на другую опасность — пластик.

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Нидерландские ученые поместили бактерий в специальную емкость, имитирующую морскую воду. Также они взяли микропластик, который пометили углеродом-13. Авторы работы обработали его лампой с ультрафиолетовым излучением (ультрафиолет частично разрушает пластик на частицы, которые могут проглотить бактерии). После этого ученые закинули подготовленный пластик к родококкам и приготовились наблюдать.

В результате авторы работы увидели, что над водой начал появляться углекислый газ, углерод в котором был как раз тем самым углеродом-13, из которого состоял пластик. Следовательно, родококки смогли расщепить пластик на углекислый газ и другие молекулы. По словам авторов работы, это первый случай, когда удалось показать, что бактерии могут переваривать пластик.

Далее ученые решили посчитать, какой объем пластика в океанах могут расщеплять родококки. Они пришли к выводу, что в настоящий момент бактерии могут поглощать примерно 1% пластикового загрязнения в год. Впрочем, отмечают исследователи, эта цифра может быть занижена.

Также авторы работы подчеркивают, что результаты их исследования — не панацея. Проблему загрязнения пластиком океанов нельзя решить только бактериями.

«Эти эксперименты в основном являются доказательством принципа. Я вижу в них часть головоломки “Куда девается пластик, который исчезает в океанах”. Если вы попытаетесь проследить все человеческие отходы, то обнаружите, что много пластика исчезает. Переваривание бактериями может частично объяснить это явление», — рассказала Мааике Гудриан из Королевского института морских исследований Нидерландов.