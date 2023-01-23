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45 минут назад

Комплекс для российских «Союзов» захотели перестроить под европейские ракеты

Lenta.ru

Стартовый комплекс для российских ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане захотели реконструировать под запуски европейских ракет среднего класса. Об этом сообщил директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ЕКА) Даниэль Нойеншвандер, передает «Интерфакс».

Комплекс для российских «Союзов» захотели перестроить под европейские ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что наземный сегмент «Союза» станет собственностью стран-участниц ЕКА после того, как российские ракеты покинут площадку. По словам представителя агентства, вопрос заключается в том, будет ли ЕКА использовать этот стартовый комплекс.

«Это дискуссия, которую мы будем вести с членами программы ЕКА, рассматривая разные варианты: переделать ли ее под площадку для запусков ракет среднего класса или создать склады на месте площадки», — сказал он.

Нойеншвандер отметил, что компания Arianespace обсуждает судьбу ракет «Союз» по переписке с российскими властями через правительство Франции. Он подчеркнул, что на космодроме Куру находится два с половиной «Союза», а спутники британской компании OneWeb остаются на Байконуре. По его словам, дискуссии по этому вопросу ведутся.

В октябре глава ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что ракету Ariane 6, которая должна заменить носители «Союз-СТ» и Ariane-5, запустят в конце 2023 года с космодрома Куру.

В марте в «Роскосмосе» заявили, что ракеты «Союз» не будут запускаться с космодрома Куру, поскольку космические аппараты, которые эти носители должны были выводить, планировали использовать в военных целях.

Наука и техника,Arianespace,OneWeb,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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