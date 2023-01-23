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7 минут назад

Астрономы поймали радиосигнал из рекордно далекой галактики

Елена Прошина

Астрономы из Монреаля и Индии зафиксировали радиосигнал с рекордно большого расстояния. Об этом сообщает «Tech Explorist».

Астрономы поймали радиосигнал из рекордно далекой галактики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сигнал идёт из далёкой звёздообразующей галактики, которая известна под именем SDSSJ0826 +5630 и находится от Земли на расстоянии 8,8 миллиардов световых лет – учёные полагают, что эта галактика находится близко к месту Большого Взрыва. Кроме того, исследователи смогли измерить газовый состав космического объекта. Атомная масса газового содержимого этой галактики превышает массу всех видимых с Земли звёзд почти в два раза.

Исследование было проведено с помощью Гигантского радиотелескопа Metrewave в Индии и технологии гравитационного линзирования. Это был первый случай, когда радиосигнал такой частоты был зафиксирован на таком расстоянии. «Обнаруженный сигнал был испущен из этой галактики, когда Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет, что позволило исследователям заглянуть в тайны ранней Вселенной. Это эквивалентно оглядке назад во времени на 8,8 миллиарда лет», – сказал аспирант Университета Макгилла под руководством профессора Мэтта Доббса Арнаб Чакраборти.

Фиксирование радиосигналов из соседних галактик может помочь учёным больше узнать о звёздах и эволюции космических объектов. До сих пор радиосигнал этой частоты обнаруживали только в ближайших галактиках, так как сигналы становятся всё слабее при увеличении расстояния от Земли. Учёные надеются, что данные Metrewave свидетельствую о том, что гравитационное линзирование можно использовать для наблюдения за процессами в отдалённых галактиках.

Ранее учёные рассчитали, что за 18 лет число видимых с Земли звёзд может сократиться в 2,5 раза.

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