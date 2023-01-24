ESA: Европа может остаться без ракеты-носителя из-за отмены пусков "Союзов" с космодрома Куру

Европа может лишиться гарантированной возможности совершать запуски из-за прекращенного сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» о выводе полезной нагрузки ракетами «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает «Интерфакс».

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«Вы знаете прекрасно, что произошло в прошлом году: запуски ракет "Союз" с космодрома Куру были прекращены. Таким образом, к середине года у Европы не будет гарантированной возможности совершать космические запуски, и это огромная проблема для нас», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава ЕКА отметил, что Европа не сможет использовать собственные ракеты для вывода полезной нагрузки. Перспективная ракета Ariane 6 не готова к запускам, а последние миссии ракет-носителей Ariane 5 запланированы на апрель и июнь 2023 года.

Также он сообщил, что расследование причин аварии ракеты Vega C, которая произошла в прошлом году, продолжается. Комиссия, занимающаяся расследованием, предоставит выводы в середине февраля.

В декабре издание SpaceNews писало, что авария Vega C ставит под сомнения возможности Европы самостоятельно проводить запуски носителей космического назначения. Ракета упала через 2 минуты 57 секунд после старта, состоявшегося 21 декабря с космодрома Куру.