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40 минут назад

В Европе рассказали о последствиях отказа от российских «Союзов»

Lenta.ruиещё 1

Европа может лишиться гарантированной возможности совершать запуски из-за прекращенного сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» о выводе полезной нагрузки ракетами «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, передает «Интерфакс».

ESA: Европа может остаться без ракеты-носителя из-за отмены пусков "Союзов" с космодрома Куру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы знаете прекрасно, что произошло в прошлом году: запуски ракет "Союз" с космодрома Куру были прекращены. Таким образом, к середине года у Европы не будет гарантированной возможности совершать космические запуски, и это огромная проблема для нас», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава ЕКА отметил, что Европа не сможет использовать собственные ракеты для вывода полезной нагрузки. Перспективная ракета Ariane 6 не готова к запускам, а последние миссии ракет-носителей Ariane 5 запланированы на апрель и июнь 2023 года.

Также он сообщил, что расследование причин аварии ракеты Vega C, которая произошла в прошлом году, продолжается. Комиссия, занимающаяся расследованием, предоставит выводы в середине февраля.

В декабре издание SpaceNews писало, что авария Vega C ставит под сомнения возможности Европы самостоятельно проводить запуски носителей космического назначения. Ракета упала через 2 минуты 57 секунд после старта, состоявшегося 21 декабря с космодрома Куру.

В сентябре Ашбахер сообщил, что Европе следует больше инвестировать в космонавтку, поскольку она переживает болезненное прекращение связей с Россией.

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