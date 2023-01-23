Бот успешно сдал выпускной экзамен в одной из лучших школ бизнеса

Бот с искусственным интеллектом ChatGPT успешно сдал выпускной экзамен в одной из лучших школ бизнеса. Как сообщает Fortune, профессор Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании Кристиан Тервиш рассказал, что ИИ «получил бы на экзамене оценку от B до B-» по основному курсу программы MBA «Управление операциям». Такой результат хоть и не считается высоким, но является удовлетворительным.

Тервиш подчеркнул, что ИИ-бот прекрасно справляется с основными вопросами управления операциями и анализом процессов, в том числе и тех, которые основаны на тематических исследованиях. Вместе с тем у него имелись проблемы с более сложными элементами анализа.

Предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан отметил, что ChatGPT находится «всего лишь в зачаточном состоянии». По его мнению, дальнейшие версии будут становиться только умнее. Его мнение поддержал и декан бизнес-колледжа SC Johnson в Корнельском университете Эндрю Кароли.

«Мы все знаем наверняка, что ChatGPT никуда не денется. Во всяком случае, эти ИИ-технологии будут становиться всё лучше и лучше. Руководству факультетов и университетов необходимо инвестировать в образование», — сказал Кароли.