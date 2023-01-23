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33 минуты назад

В Университете Хаиля открыто соединение, замедляющее рост раковых клеток

FBM.ru

Группа ученых из Университета Хаиля в Саудовской Аравии обнаружила природное соединение, помогающее снизить скорость роста раковых клеток и патогенных микроорганизмов, и при этом не оказывает разрушительного влияния на здоровые клетки. Результаты исследования опубликовало издание Sayidaty.

В Университете Хаиля открыто соединение, замедляющее рост раковых клеток
Фото: FBM.ruFBM.ru

Авторы исследовательской работы отметили, что в новом соединении содержится экстракт полыни обыкновенной (Artemisia Vulgaris), популяция которой произрастает в некоторых регионах Саудовской Аравии, в числе которых Хаиль и вся южная часть страны. Ученые протестировали его воздействие на раковые клетки предстательной железы.

Результаты работы показали, что новое соединение может быть эффективно использовано в борьбе с распространением раковых клеток. Его действие заключается в связывании рецепторов раковых клеток, а что касается здоровых клеток, то средство не оказывает на них никакого влияния.

Ученые заявили, что новое соединение показало многообещающие лабораторные итоги в замедлении скорости увеличения раковых клеток. В перспективе фармацевтическими компаниями Саудовской Аравии будут проведены ряд клинических исследований, что позволит впоследствии использовать соединение в производстве лекарственных препаратов.

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