В Университете Хаиля открыто соединение, замедляющее рост раковых клеток

Группа ученых из Университета Хаиля в Саудовской Аравии обнаружила природное соединение, помогающее снизить скорость роста раковых клеток и патогенных микроорганизмов, и при этом не оказывает разрушительного влияния на здоровые клетки. Результаты исследования опубликовало издание Sayidaty.

Авторы исследовательской работы отметили, что в новом соединении содержится экстракт полыни обыкновенной (Artemisia Vulgaris), популяция которой произрастает в некоторых регионах Саудовской Аравии, в числе которых Хаиль и вся южная часть страны. Ученые протестировали его воздействие на раковые клетки предстательной железы.

Результаты работы показали, что новое соединение может быть эффективно использовано в борьбе с распространением раковых клеток. Его действие заключается в связывании рецепторов раковых клеток, а что касается здоровых клеток, то средство не оказывает на них никакого влияния.