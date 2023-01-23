Microsoft остановит продажи Windows 10

Microsoft объявила об остановке продаж Windows 10 на своём официальном сайте. Уже 31 января компания уберёт с сайта возможность приобрести одну из версий операционной системы на своих площадках. При этом приобрести ОС всё ещё можно будет у партнёров компании, а также в различных маркетплейсах, крупных сетях и у ритейлеров.