Logitec выпустила беспроводной DVD-плеер для смартфонов

Японская компания Logitec выпустила новый CD/DVD-плеер. Его можно подключать к смартфонам и планшетам, используя для этого Wi-Fi.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Помимо этого, новинка может быть подключена к устройствам через кабель. В обоих случаях требуется установка специального приложения — CD Reco Music. Его могут скачать как владельцы Android-телефонов, так и iPhone.

Сообщается, что приложение позволяет пользователям синхронизировать плеер со смартфоном или планшетом, а также воспроизвести содержимое диска. Помимо этого, сам плеер позволяет пользователям передавать данные на мобильные устройства.