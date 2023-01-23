В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
14 минут назад

Logitec выпустила беспроводной DVD-плеер для смартфонов

Ferra.ru

Японская компания Logitec выпустила новый CD/DVD-плеер. Его можно подключать к смартфонам и планшетам, используя для этого Wi-Fi.

Logitec выпустила беспроводной DVD-плеер для смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Помимо этого, новинка может быть подключена к устройствам через кабель. В обоих случаях требуется установка специального приложения — CD Reco Music. Его могут скачать как владельцы Android-телефонов, так и iPhone.

Сообщается, что приложение позволяет пользователям синхронизировать плеер со смартфоном или планшетом, а также воспроизвести содержимое диска. Помимо этого, сам плеер позволяет пользователям передавать данные на мобильные устройства.

Отметим, что есть и упрощённая версия, которая работает лишь при кабельном подключении. За неё просят 5,5 тыс рублей. За беспроводную версию придётся отдать уже 8,5 тыс рублей.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители