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9 минут назад

Кетчуп может заменить термопасту в компьютерах

Мария Иванова

Пользователь форума ComputerBase под ником AssassinWarlord рассказал о результатах необычного эксперимента: он проверил, какими подручными средствами и продуктами питания можно заменить термопасту для процессоров.

Блогер намазал на процессор кетчуп и зубную пасту и протестировал под нагрузкой
Фото: ComputerBaseComputerBase

Опыт проводился на базе графического процессора маломощной видеокарты Radeon R7 240, которая потребляет всего 30 Вт электроэнергии. Для нагрева чипа AssassinWarlord использовал популярный бенчмарк Furmark, который включался на пять минут для каждой «термопасты».

Ломтик сыра, картофель, детский крем и медная паста привели к перегреву (105 градусов Цельсия) GPU — стресс-тест прошли только кетчуп (71 градус) и зубная паста (90 градусов). Первый показал результат, примерно сравнимый с бюджетными термопастами, однако обычные термоинтерфейсы все равно обеспечили лучшую передачу тепла.

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