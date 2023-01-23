Блогер намазал на процессор кетчуп и зубную пасту и протестировал под нагрузкой

Пользователь форума ComputerBase под ником AssassinWarlord рассказал о результатах необычного эксперимента: он проверил, какими подручными средствами и продуктами питания можно заменить термопасту для процессоров.

Фото: ComputerBase ComputerBase

Опыт проводился на базе графического процессора маломощной видеокарты Radeon R7 240, которая потребляет всего 30 Вт электроэнергии. Для нагрева чипа AssassinWarlord использовал популярный бенчмарк Furmark, который включался на пять минут для каждой «термопасты».