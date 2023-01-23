Блогер намазал на процессор кетчуп и зубную пасту и протестировал под нагрузкой

Пользователь форума ComputerBase под ником AssassinWarlord рассказал о результатах необычного эксперимента: он проверил, какими подручными средствами и продуктами питания можно заменить термопасту для процессоров.
Опыт проводился на базе графического процессора маломощной видеокарты Radeon R7 240, которая потребляет всего 30 Вт электроэнергии. Для нагрева чипа AssassinWarlord использовал популярный бенчмарк Furmark, который включался на пять минут для каждой «термопасты».
Ломтик сыра, картофель, детский крем и медная паста привели к перегреву (105 градусов Цельсия) GPU — стресс-тест прошли только кетчуп (71 градус) и зубная паста (90 градусов). Первый показал результат, примерно сравнимый с бюджетными термопастами, однако обычные термоинтерфейсы все равно обеспечили лучшую передачу тепла.