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28 минут назад

ЕКА заявила, что не будет отправлять астронавтов на космическую станцию Китая

ТАССиещё 1

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшее время не планирует отправлять астронавтов на китайскую космическую станцию "Тяньгун". Об этом заявил в понедельник глава агентства Йозеф Ашбахер.

В Европе отказались отправлять астронавтов на космическую станцию Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В настоящее время у ЕКА нет финансовых и политических возможностей участвовать в проекте китайской орбитальной станции", - сказал Ашбахер на пресс-конференции, добавив, что агентство очень занято выполнением своих обязанностей по работе на Международной космической станции (МКС).

В мае 2018 г. КНР пригласила страны - члены ООН к сотрудничеству на базе своей национальной космической станции. В апреле 2021 г. Пекин заявил, что заинтересованность в совместных исследованиях на "Тяньгуне" выразили 17 государств. В декабре прошлого года, Управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что получило предложения об участии иностранных космонавтов в миссиях на станции "Тяньгун".

Наука и техника,Европейское космическое агентство,ООН,
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