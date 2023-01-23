В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
41 минуту назад

NASA не смогло до конца раскрыть солнечную панель летящего к Юпитеру аппарата Lucy

Газета.Ru

NASA остановило попытки раскрыть одну из солнечных панелей аппарата Lucy. Об этом сообщается в официальном блоге миссии.

NASA не смогло до конца раскрыть солнечную панель летящего к Юпитеру аппарата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Lucy был запущен в октябре 2021 года, и практически сразу после старта выяснилось, что его солнечные панели функционируют неправильно. Несмотря на то, что она вырабатывает ток, и аппарат обеспечен энергией, одна из двух солнечных батарей не смогла раскрыться до положения «полностью развернута». В течение всего 2022 года инженеры пытались раскрыть ее, передавая разные команды на аппарат.

13 декабря 2022 года эти попытки были официально прекращены или, как минимум, приостановлены. Такое решение было принято после того, как отдача (движение) от усилий стала минимальной. Скорее всего, это связано с удалением от Солнца: чем теплее детали аппарата, тем легче они двигаются. Кроме того, по расчетам специалистов, батарея теперь раскрыта на 98%, что считается достаточным для успешного выполнения миссии. Однако в 2024 году зонд вновь приблизится к Земле для гравитационного маневра и, следовательно, к Солнцу. Это вновь разогреет аппарат и позволит NASA продолжить раскрывать панель, если это сочтут необходимым.

Миссия Lucy предназначена для изучения Троянских астероидов Юпитера, что позволит заглянуть в прошлое Солнечной системы.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители