Хакеры атакуют своих жертв при помощи Microsoft OneNote

По данным BleepingComputer, хакера активизировали нападения на ПК через “дыры” в безопасности софта OneNote. Письма с модифицированным файлом приложения автоматически ставят на гаджеты жертвы мошеннические программы. При этом преступники привлекают внимание к письмам провокационными темами, например, о получении посылки, счета или важной рабочей информации.

Для заражения достаточно открыть зараженный файл и кликнуть по нему два раза, уточнили эксперты. Также не стоит игнорировать предупреждения системы безопасности, если файл все же раскрыт, напомнили специалисты по безопасности и еще раз акцентировали о перестраховке при получении письма от неизвестного адресата.