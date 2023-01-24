В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
1 час назад

Хакеры атакуют своих жертв при помощи Microsoft OneNote

runews24.ruиещё 1

Специалисты по кибербезопасности проинформировали о распространении вирусов через приложение Microsoft OneNote.

Хакеры атакуют своих жертв при помощи Microsoft OneNote
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным BleepingComputer, хакера активизировали нападения на ПК через “дыры” в безопасности софта OneNote. Письма с модифицированным файлом приложения автоматически ставят на гаджеты жертвы мошеннические программы. При этом преступники привлекают внимание к письмам провокационными темами, например, о получении посылки, счета или важной рабочей информации.

Для заражения достаточно открыть зараженный файл и кликнуть по нему два раза, уточнили эксперты. Также не стоит игнорировать предупреждения системы безопасности, если файл все же раскрыт, напомнили специалисты по безопасности и еще раз акцентировали о перестраховке при получении письма от неизвестного адресата.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители