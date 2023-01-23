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40 минут назад

Nokia и Samsung подписали соглашение о лицензировании патентов 5G

ТАСС

Финская телекоммуникационная компания Nokia ("Нокиа") заключила новое многолетнее соглашение о лицензировании патентов 5G с южнокорейской корпорацией Samsung ("Самсунг"). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

Nokia и Samsung подписали соглашение о лицензировании патентов 5G
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Samsung является лидером в индустрии смартфонов, и мы рады, что достигли с ними дружественного соглашения", - заявила глава финской компании Дженни Лукандер.

Действие предыдущего соглашения между компаниями закончилось в конце 2022 года. Новый договор, условия которого остаются конфиденциальными, обговаривает условия платежей Samsung за использование патентов Nokia в сфере 5G и других технологий. Его действие началось 1 января 2023 года.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции компании размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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