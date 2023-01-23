Apple предлагает скидку в $440 на iPhone при сдаче старых телефонов Redmi

Официальный сайт Apple в Китае начал предлагать скидку на iPhone в размере $440 (около 30 тыс. руб.) всем тем, кто обменяет новинку на старый смартфон Redmi 10A. Об этом сообщает портал My Drivers.

По предварительным данным, такая щедрая акция является ошибкой — вероятно, скидка должна составить не $440, а $44 (около 3 тыс. руб.). Это соответствует первоначальной цене Redmi 10A — устройство с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти на старте продаж стоило всего $130.

Тем не менее пока ошибка остается на сайте. Неизвестно, смог ли кто-либо из китайских покупателей ей воспользоваться и получить новый iPhone с большой скидкой.