В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
34 минуты назад

Apple предлагает скидку в $440 на iPhone при сдаче старых телефонов Redmi

Газета.Ru

Официальный сайт Apple в Китае начал предлагать скидку на iPhone в размере $440 (около 30 тыс. руб.) всем тем, кто обменяет новинку на старый смартфон Redmi 10A. Об этом сообщает портал My Drivers.

Apple предлагает скидку в $440 на iPhone при сдаче старых телефонов Redmi
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По предварительным данным, такая щедрая акция является ошибкой — вероятно, скидка должна составить не $440, а $44 (около 3 тыс. руб.). Это соответствует первоначальной цене Redmi 10A — устройство с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти на старте продаж стоило всего $130.

Тем не менее пока ошибка остается на сайте. Неизвестно, смог ли кто-либо из китайских покупателей ей воспользоваться и получить новый iPhone с большой скидкой.

Релиз Redmi 10A состоялся в марте 2022 года. Устройство получило 6,53-дюймовый экран с разрешением 1600 х 820 пикселей и каплевидным вырезом, процессор MediaTek Helio G25, а также аккумулятор на 5000 мАч.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители