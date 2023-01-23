Флагманский смартфон Xiaomi назвали в честь богини плодородия

На текущий момент о Xiaomi 13 Ultra известно не так много — по слухам, смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2, технологию быстрой зарядки, а также четыре датчика изображения разрешением по 50 Мп. Точная дата выхода устройства пока не объявлена, но ожидается, что он будет выпущен не только в Китае, но и в других странах мира. По данным инсайдера Digital Chat Station, ждать релиза придется не раньше апреля 2023 года.