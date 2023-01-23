В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
20 минут назад

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra назвали в честь богини плодородия Иштар

Газета.Ru

Новый флагман Xiaomi 13 Ultra получил модельный номер 2304FPN6DC, а также кодовое название «Иштар» — в честь центрального женского божества аккадской мифологии. Об этом сообщает портал My Drivers.

Флагманский смартфон Xiaomi назвали в честь богини плодородия
Фото: XiaomiXiaomi

На текущий момент о Xiaomi 13 Ultra известно не так много — по слухам, смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2, технологию быстрой зарядки, а также четыре датчика изображения разрешением по 50 Мп. Точная дата выхода устройства пока не объявлена, но ожидается, что он будет выпущен не только в Китае, но и в других странах мира. По данным инсайдера Digital Chat Station, ждать релиза придется не раньше апреля 2023 года.

Между тем, как отмечает My Drivers, кодовое наименование «Иштар» в честь богини, имеющей высокий статус среди других божеств, демонстрирует уверенность Xiaomi в своем флагмане и гарантирует его позиционирование как устройство высшего класса.

Перечислены худшие смартфоны Xiaomi

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что представленные в конце 2022 года флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro прошли сертификацию за пределами Китая.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители