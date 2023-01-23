Британские ученые впервые реконструировали вирус с полным геномом

Ученые из Астонского университета (Великобритания) создали первую в истории компьютерную реконструкцию вируса с полным геномом. Этот проект может дать новый импульс для работ по созданию лекарственных препаратов нового поколения, сообщает Faraday Discussions.

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Реконструкция была основана на имеющихся данных о структуре вируса, измеренных с помощью криоэлектронной микроскопии (cryo-EM). Моделирование проводилось с использованием суперкомпьютеров в Великобритании и Японии и заняло три года.

Компьютерная модель позволит проанализировать биологические процессы, которые до настоящего времени не были полностью изучены. Так, ученые намерены выяснить, как вирусы-бактериофаги уничтожают отдельные бактерии.

Понимание этого механизма позволит «нацелить» вирусы на борьбу с конкретными болезнетворными бактериями, не поддающимися антибиотикам. Созданные на их основе лекарственные средства могут помочь пациентам, на которых уже не действуют существующие медикаменты.

Ученые также отметили, что им удалось расширить применение криоэлектронной микроскопии. Данный метод предполагает изучение форм жизни, охлажденных до экстремальных температур.