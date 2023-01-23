Учёные выяснили, почему из-за антидепрессантов притупляются эмоции

Специалисты из Кембриджского университета обнаружили возможную причину того, что люди, принимающие антидепрессанты, почти не испытывают эмоций. Скорее всего, она заключается в том, что эти препараты снижают чувствительность их мозга к вознаграждению.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что в 2022 году более 8 миллионов британцев получали антидепрессанты. Самыми распространёнными среди них являлись селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Они повышают уровень серотонина, который влияет на эмоции, настроение, сон человека.

Также 40-60% людей, которые принимают антидепрессанты, жалуются на эмоциональное притупление. То есть они больше не могут испытывать радость, удовольствие так, как они привыкли.

В ходе одного исследования стало ясно, что препараты вроде эсциталопрама влияют на способность людей учиться на обратной связи, которую они получают от окружающей среды и от действий. Также данное лекарство повлияло на способность пациентов реагировать на вознаграждение.

Получается, что антидепрессанты работают таким образом, что избавляют от части эмоциональной боли, с которой сталкиваются люди с депрессией. Но из-за этого они лишаются также способности в полной мере испытывать удовольствие.