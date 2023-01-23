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31 минуту назад

Сотрудник сервисного центра рассказал о проблемах с ремонтопригодностью у iPhone 14

Ferra.ru

Новинка iPhone 14, как оказалось, имеет ряд проблем. Например, после обновления у смартфона почему-то перестала работать камера. В чём же причина?

Выявлены проблемы с ремонтопригодностью iPhone 14
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru столкнулся с одной странной проблемой, связанной с iPhone 14. На нём после обновления перестало работать приложение камеры.

После замены камер у смартфонов (эксперт просто взял два iPhone 14, но разных цветов и поменял у них камеры: на чёрную модель поставил камеры от голубой, на голубую - от чёрной) они вновь заработали. То есть передние и задние объективы стали работать только с неоригинальными запчастями.

Ещё одна проблема, которая возникла на iPhone 14, - это идентификация лица. Она появилась как раз после замены камер. Точно сказать, почему так происходит, специалисты пока не могут. Но это означает, что после ремонта в сервисном центре аппарата с заменой камер делать снимки и записывать видео уже не получится.

Наконец, если положить iPhone 14 на заднюю панель, то на нём автоматически будет загораться дисплей каждые пару минут.

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