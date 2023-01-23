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19 минут назад

LG выпустила интеллектуальный портативный проектор CineBeam PF510Q за 599 долларов

FBM.ru

Компания LG выпустила интеллектуальный портативный проектор CineBeam PF510Q на рынке США сегодня. Этот проектор может выводить разрешение 1080P Full HD и поддерживает несколько форматов, таких как 16:9 и 4:3. Цена проектора составляет 599 долларов.

LG выпустила интеллектуальный проектор CineBeam PF510Q
Фото: Fbm.ruFbm.ru

Интеллектуальный портативный проектор LG PF510Q CineBeam имеет проекционное отношение 1,2:1 и может проецировать изображения шириной от 30 до 120 дюймов (от 76 до 305 см). Четырехканальный светодиодный источник света RGBB может обеспечить яркость до 450 люмен ANSI, а расчетный срок службы составляет 30 000 часов непрерывного воспроизведения.

LG PF510Q CineBeam оснащен инструментом автоматической коррекции трапецеидальных искажений по вертикали, чтобы улучшить качество просмотра. Контрастность проектора достигает 150000:1. Встроенная операционная система WebOS 22 позволяет просматривать контент популярных провайдеров, таких как YouTube и Disney+, и совместима с экосистемами умного дома, такими как Apple HomeKit.

Проектор LG PF510Q CineBeam включает в себя монофоническую звуковую систему мощностью 5 Вт, и пользователи также могут подключить Bluetooth-аудио, чтобы управлять проектором с помощью прилагаемого простого пульта дистанционного управления.

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