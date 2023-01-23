LG выпустила интеллектуальный проектор CineBeam PF510Q

Компания LG выпустила интеллектуальный портативный проектор CineBeam PF510Q на рынке США сегодня. Этот проектор может выводить разрешение 1080P Full HD и поддерживает несколько форматов, таких как 16:9 и 4:3. Цена проектора составляет 599 долларов.

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Интеллектуальный портативный проектор LG PF510Q CineBeam имеет проекционное отношение 1,2:1 и может проецировать изображения шириной от 30 до 120 дюймов (от 76 до 305 см). Четырехканальный светодиодный источник света RGBB может обеспечить яркость до 450 люмен ANSI, а расчетный срок службы составляет 30 000 часов непрерывного воспроизведения.

LG PF510Q CineBeam оснащен инструментом автоматической коррекции трапецеидальных искажений по вертикали, чтобы улучшить качество просмотра. Контрастность проектора достигает 150000:1. Встроенная операционная система WebOS 22 позволяет просматривать контент популярных провайдеров, таких как YouTube и Disney+, и совместима с экосистемами умного дома, такими как Apple HomeKit.