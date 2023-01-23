Meizu опубликовала фото с намёком на скорый анонс флагманских смартфонов

Meizu, китайский производитель смартфонов, выпустил тизер для своих предстоящих флагманов Meizu 20 и Meizu 20 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Судя по всему, анонса стоит ждать уже весной. Таким образом, представить телефоны могут уже чуть более чем через месяц.

Несмотря на то, что производитель не предоставил много подробностей о предстоящих устройствах, энтузиасты уже проанализировали изображение и выяснили, что они будут оснащены плоским экраном с минимальными рамками.

При этом восходящее солнце на горизонте в тизере они объяснили потенциальным использованием подэкранной фронтальной камеры в смартфоне.