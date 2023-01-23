Meizu опубликовала фото с намёком на скорый анонс флагманских смартфонов

Meizu, китайский производитель смартфонов, выпустил тизер для своих предстоящих флагманов Meizu 20 и Meizu 20 Pro.
Судя по всему, анонса стоит ждать уже весной. Таким образом, представить телефоны могут уже чуть более чем через месяц.
Несмотря на то, что производитель не предоставил много подробностей о предстоящих устройствах, энтузиасты уже проанализировали изображение и выяснили, что они будут оснащены плоским экраном с минимальными рамками.
При этом восходящее солнце на горизонте в тизере они объяснили потенциальным использованием подэкранной фронтальной камеры в смартфоне.
Напомним, что ранее источники сообщали, что Meizu 20 получит аккумулятор на 4700 мАч и быструю 80-Вт зарядку. Основой же для новинки должен послужить процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.