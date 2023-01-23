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4 минуты назад

Meizu опубликовала изображение с намёком на скорый анонс флагманских смартфонов

Ferra.ru

Meizu, китайский производитель смартфонов, выпустил тизер для своих предстоящих флагманов Meizu 20 и Meizu 20 Pro.

Meizu опубликовала фото с намёком на скорый анонс флагманских смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Судя по всему, анонса стоит ждать уже весной. Таким образом, представить телефоны могут уже чуть более чем через месяц.

Несмотря на то, что производитель не предоставил много подробностей о предстоящих устройствах, энтузиасты уже проанализировали изображение и выяснили, что они будут оснащены плоским экраном с минимальными рамками.

При этом восходящее солнце на горизонте в тизере они объяснили потенциальным использованием подэкранной фронтальной камеры в смартфоне.

Напомним, что ранее источники сообщали, что Meizu 20 получит аккумулятор на 4700 мАч и быструю 80-Вт зарядку. Основой же для новинки должен послужить процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Наука и техника,Qualcomm,
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