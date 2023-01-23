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3 минуты назад

Клонированная российскими учёными корова дала первое потомство

Ferra.ru

Ещё в 2020 году учёные Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Л.К. Эрнста (ВИЖ) в сотрудничестве с исследователями из Сколтеха и МГУ имени Ломоносова впервые в России успешно клонировали телёнка.

Клонированная российскими учёными корова дала первое потомство
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По итогу клонированную корову было решено назвать Цветочек, в честь линии клеток фибробластов, которые использовались в качестве донора ядер для клонирования.

И вот, спустя несколько лет, Цветочек родила телёнка, которого было решено назвать Декабристом. По словам учёных, такое необычное имя было выбрано из-за дня её рождения, который пришёлся на 30 декабря 2022 года.

Член-корреспондент РАН Пётр Владимирович Сергиев, один из авторов исследования, считает, что методы геномного редактирования и репродуктивные технологии вскоре приведут к созданию сельскохозяйственных животных с улучшенными свойствами. Данная технология должна помочь создавать животных с улучшенными характеристиками, такими как устойчивость к болезням.

Наука и техника,РАН,МГУ,
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