Клонированная российскими учёными корова дала первое потомство

Ещё в 2020 году учёные Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени Л.К. Эрнста (ВИЖ) в сотрудничестве с исследователями из Сколтеха и МГУ имени Ломоносова впервые в России успешно клонировали телёнка.

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По итогу клонированную корову было решено назвать Цветочек, в честь линии клеток фибробластов, которые использовались в качестве донора ядер для клонирования.

И вот, спустя несколько лет, Цветочек родила телёнка, которого было решено назвать Декабристом. По словам учёных, такое необычное имя было выбрано из-за дня её рождения, который пришёлся на 30 декабря 2022 года.