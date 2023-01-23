Зафиксировано ускоренное ухудшение видимости звездного неба

Люди всего мира, живущие в населенных районах, видят с каждым годом все меньше звезд из-за усиливающегося светового загрязнения. К такому выводу пришли ученые Потсдамского центра имени Гельмгольца и Рурского университета в Бохуме (Германия), которые опубликовали статью в журнале Science.

Фото: NASA NASA

Исследователи проанализировали результаты более 50 тысяч наблюдений звездного неба невооруженных глазом, проведенных астрономами-любителями по всему миру с 2011 по 2022 год в рамках проекта гражданской науки «Globe at Night». Чтобы рассчитать скорость уменьшения количество видимых звезд, специалисты использовали глобальную модель яркости неба, основанную на спутниковых данных за 2014 год.

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Оказалось, что скорость усиления засветки ночного неба (на 7-10 процентов в год) гораздо выше, чем можно было бы предположить по спутниковым измерениям ночного освещения на Земле. Так, в Европе искусственное освещение увеличивается на 6,5 процента в год, а в Северной Америке — на 10,4 процента. В среднем, это соответствует увеличению на 9,6 процента во всем мире. Это равнозначно тому, как если бы ребенок, родившийся в месте, где видны 250 звезд, к своему 18-летию увидел бы в том же месте только 100 звезд.

Разница между человеческими и спутниковыми наблюдениями объясняется тем, что космические аппараты регистрируют только тот свет, что направлен вверх, однако наибольший вклад в ночную засветку вносит свет, который распространяется горизонтально. Таким образом, если реклама и освещение фасадов станут более распространенными, большими или яркими, они могут оказать значительное влияние на засветку неба, но не быть заметными на спутниковых изображениях. Еще одним фактором является переход от оранжевых натриевых ламп к белым светодиодам, которые излучают гораздо больше синего света. Человеческие глаза ночью более чувствительны к синему свету, который в то же время более эффективно рассеивается в атмосфере.