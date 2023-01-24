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1 час назад

Полынь стала одним из ингредиентов нового лекарства против рака

Ferra.ruиещё 1

В ходе недавнего исследования выяснилось, что существует одно соединение, которое замедляет рост раковых клеток. И в его состав входит экстракт полыни.

Полынь стала одним из ингредиентов нового лекарства против рака
Фото: ABC NewsABC News

Как показало новое исследование, замедлить рост раковых клеток в организме можно благодаря экстракту полыни обыкновенной. Растёт она Саудовской Аравии. Полынь, как и другие ингредиенты, входит в состав природного соединения, которое и помогает от рака. Протестировали это соединение на клетках предстательной железы, заражённых раком. Оказалось, что оно воздействует лишь на заражённые клетки, а на здоровые никак не влияет.

Учёные также добавили, что новое соединение показало многообещающие результаты в плане замедления роста раковых клеток в организме. В дальнейшем фармацевтические компании Саудовской Аравии планируют проводить клинические испытания, связанные с этим соединением, чтобы потом создать лекарства с ним.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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