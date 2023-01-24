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16 минут назад

Редкий минерал впервые обнаружили на территории России

Мир24иещё 4

Российские ученые нашли в пещере в предгорье Восточных Саян редкий минерал под названием рапидкрикит. Это первая находка данного минерала в карстовых полостях на территории РФ, говорится в сообщении Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН.

Редкий минерал впервые обнаружили на территории России
Фото: UnsplashUnsplash

Рапидкрикит – минерал белого цвета либо бесцветный, который относится как к группе сульфатов, так и к карбонатам. Он очень хрупкий и встречается в виде отдельных скоплений, образуя сростки игольчатых кристаллов длиной до 200 микронов. Этот минерал открыли 40 лет назад в Канаде на севере Юкона, он назван по месту находки – района реки Рапид-Крик.

Результаты исследований редкого минерала и сам образец направили в Москву в минералогический музей Ферсмана – там хранится реестр всех минералов, которые находили в России. После подтверждения находки материал отправили на экспертизу американским ученым, который уже подтвердили находку.

Напомним, осенью прошлого года в массивном метеорите из Сомали обнаружили два минерала, которые ранее никогда не встречались на Земле.

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