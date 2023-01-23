Telegram впервые обошел WhatsApp* по объему трафика

По итогам 2022 года Telegram впервые обогнал WhatsApp* по объему пользовательского трафика, сообщают «Ведомости» со ссылкой на операторов большой четверки.

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По их данным, к началу 2023 года доля Telegram превысила 60–80% от общего объема. При этом объем трафика WhatsApp стабилен.

Объем трафика отражает не только популярность сервиса, но и то, как много через него пользователи передают тяжелого контента – прежде всего видео.

Самым опасным мессенджером является WhatsApp, заявил эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков. Об этом сообщает агентство «Прайм».