В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
5 минут назад

Оценены риски потери контроля над смартфоном из-за «мины» в Telegram

Lenta.ruиещё 1

Эксперт Академии Информационных Систем Сергей Боронин рассказал об опасности скачивания «заминированной» версии Telegram. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт предупредил об опасности «заминированной» версии Telegram
Фото: ТАССТАСС

Специалист отметил, что установка зараженного мессенджера может привести к потере контроля над смартфоном и персональными данными. Однако, добавил он, это грозит только пользователям с телефоном на базе Android, а также тем, у кого ранее не было установлено приложение Telegram. Эксперт уточнил, что пока не располагает информацией о версии этого трояна под устройства Apple iOS.

Он пояснил, что мошенники смогут воспользоваться всеми возможностями трояна, если он попадет на устройство с root-доступом. Или, продолжил Боронин, человек сам должен предоставить разрешения для него. Обнаружить зараженную версию мессенджера можно по «косвенными признакам», например, стоит насторожиться, если смартфон начинает самостоятельно рассылать сообщения по контактам в Telegram или ваши СМС помечаются как просмотренные, хотя вы их не читали.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали самую массовую фишинговую атаку на пользователей Telegram. Уточнялось, что мошенники присылают ссылку, предлагая ознакомиться со список людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители