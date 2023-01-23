Эксперт предупредил об опасности «заминированной» версии Telegram

Эксперт Академии Информационных Систем Сергей Боронин рассказал об опасности скачивания «заминированной» версии Telegram. Этим он поделился с агентством «Прайм».

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Специалист отметил, что установка зараженного мессенджера может привести к потере контроля над смартфоном и персональными данными. Однако, добавил он, это грозит только пользователям с телефоном на базе Android, а также тем, у кого ранее не было установлено приложение Telegram. Эксперт уточнил, что пока не располагает информацией о версии этого трояна под устройства Apple iOS.

Он пояснил, что мошенники смогут воспользоваться всеми возможностями трояна, если он попадет на устройство с root-доступом. Или, продолжил Боронин, человек сам должен предоставить разрешения для него. Обнаружить зараженную версию мессенджера можно по «косвенными признакам», например, стоит насторожиться, если смартфон начинает самостоятельно рассылать сообщения по контактам в Telegram или ваши СМС помечаются как просмотренные, хотя вы их не читали.