Apple забросила работу над одним из своих продуктов

По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, Apple, скорее всего, не работает над новой версией умной колонки HomePod mini.

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Гурмэн сказал, что после дебюта нового полноразмерного HomePod многие пользователи начали спрашивать об обновлении мини-модели. Но на данный момент нет информации, что Apple активно работает над таким продуктом.