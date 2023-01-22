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12 минут назад

Science: риск и оптимизм помогает рыжим белкам выигрывать в эволюционной гонке

Газета.Ru

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что рыжие белки, которые рискуют рожать больше детей в голодный год, могут в конечном счете выиграть в эволюционной гонке. Исследование опубликовано в Science.

Риск и оптимизм помогает рыжим белкам выигрывать в эволюционной гонке
Фото: газета.ругазета.ру

Рыжие белки в канадском Юконе раз в четыре-семь лет переживают «жирный год», когда резко вырастает количество пищи (семян шишек). Естественный отбор благоприятствует самкам, которые рожают много детенышей в таком изобилии, поскольку они имеют больше шансов выжить и оставить свои гены в генофонде популяции. Поэтому многие белки рожают приблизительно одинаковое количество детенышей каждый год, что позволяет им не слишком рисковать своим будущим, но при этом лишает их шанса на то, чтобы сорвать джекпот, встретив «жирный год» с множеством детей.

Тем не менее, некоторые самки идут на риск и рожают детенышей в голодные годы. Хотя это кажется ошибкой, такое поведение может быть выгодно. Белка, которая рожает много детенышей, играет в русскую рулетку, надеясь на то, что за голодным годом придет изобилие. В случае, если надежды самки окажутся оправданы, ее гены распространятся по популяции. В случае, если «жирного года» не случится, и сама белка, и ее дети рискуют погибнуть.

Ученые оценили количество выживших бельчат, которых рожали белки с той или иной стратегией. Рискованная стратегия оказалась довольно удачной, несмотря на то, что многодетные белки могли пострадать в краткосрочной перспективе. Судя по всему, выгоднее рискнуть всем в надежде сорвать джекпот.

Ученые не уверены, что влияет на выбор стратегии. Они предположили, что белки каким-то образом отслеживают состояние деревьев и беременеют за несколько месяцев до предполагаемого урожая. Возможно, высокой плодовитости белок способствуют вещества из семян ели, которая готовится к обильному урожаю.

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