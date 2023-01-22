iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch

Модели Pro-линейки смартфонов iPhone 15 компании Apple предположительно получат более тонкие рамки вокруг экрана и изогнутые края корпуса, рассказал в своем Twitter инсайдер ShrimpApplePro. Он добавил, что это сделает гаджеты похожими на Apple Watch, пишет «Газета.Ru».

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Инсайдер пояснил, что новые модели, как и раньше, будут иметь плоские дисплеи, изогнутыми будут только лицевые панели. Он пояснил, что эта сочетание приведет «к внешнему виду, похожему на Apple Watch Series 7 и Series 8».

По его данным, все модели 15-й линейки сохранят экраны тех же размеров, что и модельный ряд предшествующего поколения. Вместе с тем, у стандартных iPhone 15 и 15 Plus появится вырез Dynamic Island вместо «челки».

По данным эксперта, «iPhone 15 Ultra [будет] очень красивым смартфоном».