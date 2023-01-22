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1 час назад

Определён самый быстрый процессор в мире

Ferra.ru

Сообщается, что серверный процессор AMD Genoa EPYC 9654 стал самым быстрым в рейтинге PassMark.

Определён самый быстрый процессор в мире
Фото: AMDAMD

EPYC 9654 — 96-ядерный процессор со 192 потоками, основанный на новейшей архитектуре AMD Zen4. В настоящее время это флагманская модель AMD EPYC.

Благодаря количеству ядер этот процессор EPYC легко преодолевает отметку в 100 000 баллов, превосходя любой другой в рейтинге. EPYC 9654 быстрее, чем 64-ядерный EPYC 7773X. Он также в два раза быстрее потребительского процессора Core i9-13900KS с 24 ядрами и максимальной тактовой частотой 6 ГГц, который был выпущен ранее в этом месяце.

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