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21 минуту назад

Найден новый папирус египетской Книги мертвых

Ferra.ru

Археологи подтвердили, что папирусный свиток, обнаруженный в прошлом году в некрополе Саккара под Каиром, действительно содержит тексты из древнеегипетской Книги мертвых, которые были сборниками погребальных текстов и заклинаний, призванных помочь умершим в их путешествии по подземному миру.

Найден новый папирус египетской Книги мертвых
Фото: ВикипедияВикипедия

Был найден полный папирус, рассказывает Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Свиток был назван "папирусом Вазири". В настоящее время он переводится на арабский язык.

Эти "книги" были сборниками погребальных текстов и заклинаний, призванных помочь умершим в их путешествии по подземному миру. Первоначально они рисовались на предметах или были написаны на стенах погребальных камер. Со временем к ним добавились иллюстрации, и заклинания стали наноситься на внутреннюю поверхность гробов или льняных пелен, в которые заворачивали умерших.

Египетскую "Книгу мертвых" продали на аукционе

После того как найденный папирус был полностью восстановлен, его размер составил 16 метров. Ученые подтвердили, что свиток действительно содержит заклинания из Книги мертвых. По словам Вазири, папирус будет представлен на открытии Большого Египетского музея в Каире в этом году.

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