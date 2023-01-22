Найден новый папирус египетской Книги мертвых

Археологи подтвердили, что папирусный свиток, обнаруженный в прошлом году в некрополе Саккара под Каиром, действительно содержит тексты из древнеегипетской Книги мертвых, которые были сборниками погребальных текстов и заклинаний, призванных помочь умершим в их путешествии по подземному миру.

Фото: Википедия Википедия

Был найден полный папирус, рассказывает Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта. Свиток был назван "папирусом Вазири". В настоящее время он переводится на арабский язык.

Эти "книги" были сборниками погребальных текстов и заклинаний, призванных помочь умершим в их путешествии по подземному миру. Первоначально они рисовались на предметах или были написаны на стенах погребальных камер. Со временем к ним добавились иллюстрации, и заклинания стали наноситься на внутреннюю поверхность гробов или льняных пелен, в которые заворачивали умерших.