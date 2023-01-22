Родителям рассказали, как отучить ребёнка от гаджетов

Специалистка объяснила, что ребёнок прячется в телефоне не просто так, а когда его что-то беспокоит дома, поэтому нужно создать вокруг него максимально благоприятную и комфортную обстановку. В доме не должно быть скандалов и криков, постоянной критики в адрес ребёнка и других неприятных вещей.

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К тому же нужно почаще проводить время вместе. Даже во время большой загруженности можно найти возможность для общесемейного дела — собраться вместе за ужином, поиграть в настольную игру или посмотреть фильм. Чем чаще родители не обращают внимание на детей, пропадая на работе или в телефоне, тем больше вероятность, что ребёнка засосет в планшет.

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Чтобы малыш меньше тянулся к гаджетам, нужно сделать его жизнь более разнообразной с помощью различных хобби, кружков и развлечений. Но если это не вышло и карапуз уже стал рабом телефона, то есть несколько лайфхаков, как избавить его от гаджета и обойтись малой кровью.

Для всех девайсов должно быть определённое время — например, часик после возвращения из детского сада или школы, в выходные после обеда и так далее. Тогда ребёнок понимает, что у него есть законное время побаловаться новыми технологиями, и не будет паниковать и скандалить.

Забирать гаджет из рук внезапно категорически нельзя, это только вызовет бурю негативных эмоций. Нужно предупредить ребёнка, что остались ещё 15 минут, ещё 10 минут, ещё 5. Так чадо будет готово к моменту, когда с телефоном всё же придётся расстаться. Дети ещё плохо ориентируются во времени, поэтому можно поставить перед ними песочные часы, чтобы малыши наглядно видели, сколько у них осталось минут.

К тому же можно прибегнуть к хитрости и давать бонусное время за послушность. Отдал гаджет сам и без напоминаний — в следующий раз сможешь поиграть на 15 минут дольше. Это даст мотивацию ребёнку вести себя как подобает и самому следить за тем, когда пора сдавать телефон родителю.