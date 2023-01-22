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30 минут назад

Перечислены худшие смартфоны Xiaomi

Газета.Ru

Россиянам стоит отказаться от покупки некоторых смартфонов китайского вендора Xiaomi в начале 2023 года из-за их недостатков и наличия более удачных альтернатив по соотношению «цена-качество». Об этом сообщили техноблогеры на портале «Палач».

Перечислены худшие смартфоны Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

«Стоит оказаться от ультрабюджетников Redmi A1+, Redmi 10A, Poco C40. Сейчас у производителя в арсенале лишь один достойный аппарат до 10 тыс. руб. — Redmi 10C с довольно мощным чипсетом Snapdragon 680 и 50-мегапиксельной основной камерой», — отметили авторы.

По их словам, Poco M4, Redmi Note 10 5G, Poco M3 Pro, Redmi 10 5G, Redmi Note 10T не подходят для приобретения из-за того, что все эти гаджеты имеют примерно одинаковые характеристики, но все они проигрывают другому устройству компании — Poco M4 Pro 5G.

«Жертвы внутренней конкуренции: Redmi 10, Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 12. Все эти гаджеты уступают своим старшим версиям — Redmi Note 11 Pro 5G и Xiaomi 12X», — рассказали техноблогеры.

Авторы констатировали, что многие устройства дублируют другие аппараты вендора, при этом уступая им в отдельных элементах — дизайне, камере или производительности чипа.

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