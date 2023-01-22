Стало известно, когда в РФ привезут новые MacBook Pro

Участники рынка и аналитики сообщили, что новые MacBook могут появиться в продаже в России уже через месяц и даже раньше. Ноутбуки завезут с помощью параллельного импорта.

В Ozon поступление новых MacBook Pro ожидают к концу февраля. В re:Store сказали, что устройства будут доступны к продаже в течение трёх недель.