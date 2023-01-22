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1 час назад

Стало известно, когда в РФ привезут новые MacBook Pro

Ferra.ru

Участники рынка и аналитики сообщили, что новые MacBook могут появиться в продаже в России уже через месяц и даже раньше. Ноутбуки завезут с помощью параллельного импорта.

Стало известно, когда в РФ привезут новые MacBook Pro
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Ozon поступление новых MacBook Pro ожидают к концу февраля. В re:Store сказали, что устройства будут доступны к продаже в течение трёх недель.

Один из источников сообщил, что в России новые ноутбуки будут стоить как минимум на 30% дороже, чем в других странах. Утверждается, что цены на новинки будут начинаться от 200 тысяч рублей.

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