iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch

Инсайдер сообщил, что модель iPhone 15 Pro будут иметь более тонкие рамки вокруг экрана, а сам он будет изгибаться по краям. Это сделает его похожим на Apple Watch.

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Инсайдер ShrimpApplePro пояснил, что модели iPhone Pro следующего поколения по- прежнему будут иметь плоские дисплеи, поскольку изогнутыми будут только края. По словам источника, эта комбинация более тонких рамок и изогнутых краёв может привести к сходству с Apple Watch Series 7 и Series 8.