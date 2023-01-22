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55 минут назад

iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch

Ferra.ru

Инсайдер сообщил, что модель iPhone 15 Pro будут иметь более тонкие рамки вокруг экрана, а сам он будет изгибаться по краям. Это сделает его похожим на Apple Watch.

iPhone 15 Pro получит особенности внешности Apple Watch
Фото: 

Инсайдер ShrimpApplePro пояснил, что модели iPhone Pro следующего поколения по- прежнему будут иметь плоские дисплеи, поскольку изогнутыми будут только края. По словам источника, эта комбинация более тонких рамок и изогнутых краёв может привести к сходству с Apple Watch Series 7 и Series 8.

ShrimpApplePro добавил, что все смартфоны линейки iPhone 15 будет иметь те же размеры дисплея, что и прошлогодние iPhone 14 .

Наука и техника,Apple,
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