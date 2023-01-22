iPhone 14 Pro Max сравнили с Samsung S22 Ultra по прочности при падении

В одном из выпусков на YouTube-канале PhoneBuff эксперты выяснили, у какого смартфона больше шансов остаться в рабочем состоянии после падения на жёсткую поверхность: у Samsung S22 Ultra или iPhone 14 Pro Max.

Фото: PhoneBuff PhoneBuff

Ведущий YouTube-канала PhoneBuff провёл эксперимент с двумя флагманами: iPhone 14 Pro Max и Samsung S22 Ultra. Он ронял их на жёсткую поверхность несколько раз, чтобы проверить, останутся ли они «живы» после такого и можно ли будет ими вообще пользоваться.

С характеристиками обоих смартфонов вы можете ознакомиться ниже.

Нужно сказать также, что iPhone 14 Pro Max тестировался в двух вариантах: с противоударным чехлом и без него.

После самого первого падения на бетон оба смартфона работали. Но их задняя панель уже была сильно разбита. Причём у iPhone это выглядело хуже: основной объектив у него треснул уже после первого теста. В то же время iPhone 14 Pro Max в чехле смог успешно «пережить» это падение лишь с небольшими царапинами на заднем корпусе.

Во время второго теста смартфоны роняли под небольшим углом. В итоге оба аппарата получили вмятины и потёртости на боковых панелях, причём они были сильнее заметны на Samsung. В то же время задняя панель у iPhone стала выглядеть ещё хуже, чем раньше. В чехле iPhone 14 Pro Max остался всё в таком же идеальном состоянии, как и раньше.

PhoneBuff

В ходе третьего эксперимента устройства роняли прямо на дисплей. Экраны на обоих смартфонах, естественно, разбились. И хуже это выглядело на Samsung. Кроме того, на S22 Ultra сканер отпечатков пальцев просто перестал работать как надо. Наконец, в чехле iPhone смог без ущерба пережить падение.

Дополнительный раунд предполагал падение смартфонов на стальную поверхность. Вновь iPhone 14 Pro Max после такого остался без повреждений, чего не скажешь об этом же смартфоне без чехла.

Вывод