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26 минут назад

В США допустили щекотливую ситуацию с Маском в Китае

Lenta.ru

В случае вторжения Китая на Тайвань американский бизнесмен Илон Маск окажется в щекотливой ситуации, допускает издание SpaceNews.

В США допустили щекотливую ситуацию с Маском в Китае
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что предприниматель руководит компаниями SpaceX и Tesla. Первая из них является одним из подрядчиков Минобороны США, предоставляя ему, в частности, услуги спутниковой связи Starlink, которая может использоваться Тайванем. С другой стороны, бизнесмену принадлежит крупный завод по производству электромобилей в Китае.

«Когда правительство США является лишь одним из многих клиентов, берете ли вы на себя полное обязательство перед правительством США удовлетворять именно их потребности способами, которые мы, возможно, не учитывали в полной мере?» — задается вопросом эксперт Планетарного общества Кейси Дрейер.

В октябре издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что сеть спутникового интернета Starlink можно уничтожить с помощью ядерного удара в космосе.

В октябре журналисты Financial Times отмечали, что Маск поддерживает хорошие отношения с китайскими властями и инвестирует в экономику государства, однако он не застрахован от растущей напряженности между США и Китаем.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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