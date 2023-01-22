Лор предупредил об опасности вейпов

Риск развития бронхолегочных заболеваний из-за курения вейпов выше, чем из-за курения обычных сигарет, поскольку вейперы курят чаще. Такое мнение высказал ТАСС лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
"У человека [курящего вейп] нет такого выраженного кашля, сухости в горле, изменения голоса, как у курильщика. Но негатив для голосовых складок - то есть такой же онкологический риск (как у курящих сигареты - прим. ТАСС), риск воспалительных заболеваний бронхолегочной системы - такой же на самом деле, еще выше, потому что вейпокурильщики курят активнее, чаще", - заметил он.
Зайцев пояснил, что сигареты, в отличие от вейпов, можно курить только на улице. Поэтому курильщику не нужно ходить в специально отведенные места.
По словам эксперта, голосовые складки не покрыты многослойным мерцательным эпителием. Это придает им эластичность, благодаря такой особенности человек может разговаривать. Вместе с тем голосовые связки более уязвимы к воздействию различных газов, химикатов, в том числе табачного дыма, риск возникновения онкологических заболеваний для них "в 100 раз выше, чем для слизистой мерцательного эпителия", добавил Зайцев.
"Если мы говорим про вейпы, это так называемый ласковый убийца, потому что табачный дым уже не такой агрессивный, курить можно, условно говоря, бесконечно долго. [Он] комфортнее воспринимается дыхательной системой за счет того, что это не так все грубо и агрессивно. <...> Есть среды крайне агрессивные, есть менее агрессивные. Но все равно ключевое слово здесь - агрессия для организма человека", - заметил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, по просвещению и по делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности их запрета. Координировать работу поручено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.