Лор предупредил об опасности вейпов

"Если мы говорим про вейпы, это так называемый ласковый убийца, потому что табачный дым уже не такой агрессивный, курить можно, условно говоря, бесконечно долго. [Он] комфортнее воспринимается дыхательной системой за счет того, что это не так все грубо и агрессивно. <...> Есть среды крайне агрессивные, есть менее агрессивные. Но все равно ключевое слово здесь - агрессия для организма человека", - заметил он.