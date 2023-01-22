Раскрыта опасность популярного жаропонижающего

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин заявил, что в отличие от других популярных жаропонижающих средств парацетамол не влияет на состав крови. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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По словам фармаколога, парацетамол стоит среди других жаропонижающих препаратов, поскольку обладает неприятной характеристикой. Он раскрыл опасность средства и назвал его токсичным. Только печень может нейтрализовать действие вещества.

«Поэтому применение парацетамола должно быть ограничено, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней», — объяснил специалист.

Кондрахин заявил, что здоровому человека весом 70 килограммов можно принимать не более восьми таблеток парацетамола в дозировке по 500 миллиграммов. Однако лучше всего ограничиться тремя-четырьмя приемами. «Если пациенту по какой-то причине не помогла первая таблетка, перед приемом следующей должно пройти как минимум два часа, а лучше — четыре-шесть часов», — заключил врач.

Терапевт напомнил, что парацетамол запрещено принимать в один день с алкоголем. Препарат также противопоказан людям с заболеваниями печени.