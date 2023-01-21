«Китайская Тесла» скоро выпустит собственный смартфон

Стало известно, что компания NIO, которую называют «китайской Теслой», зарегистрировала бренд NIO Phone в своей стране. Это значит, что компания, скорее всего, намерена выпустить собственный смартфон.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что NIO уже несколько месяцев работает над своим первым Android-смартфоном. Поскольку компания специализируется на проектировании и разработке электромобилей, это кажется немного странным.

Ранее генеральный директор NIO говорил, что компания намерена создавать и продавать только по одной модели смартфона в год. Он прямо заявлял, что компанию нельзя сравнивать с производителями смартфонов, которые продают более 100 миллионов единиц в год.