Опубликованы предварительные результаты исследования атмосферы Марса

Perseverance – автономный аппарат НАСА, который прибыл в кратер Езеро 18 февраля 2021 года. Марсоход оснащён семью сложными научными приборами, предназначенными для поисков древней жизни, сбора образцов для доставки на Землю и тестирования новых технологий.

Фото: AstroNews AstroNews

Прибор MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer), установленный на марсоходе, получил новые результаты. Прибор включает в себя набор датчиков, которые измеряют температуру, давление, ветер, влажность и свойства пыли, присутствующей в атмосфере Марса. Предварительный обзор исследования MEDA опубликован в январском номере журнала Nature Geoscience.

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Команда UPV/EHU, сформированная Агустином Санчесом-Лавегой, Рикардо Уэсо, Терезой дель Рио-Газтелуррутиа и аспирантом Асиером Мунгирой, возглавила исследование сезонных и суточных циклов температуры и давления, а также их изменений.

В течение всего сезона средняя температура воздуха в кратере Езеро, расположенном недалеко от экватора планеты, составляет около -55 градусов по Цельсию. Однако она сильно варьируется в зависимости от дня и ночи, с типичными перепадами от 50 до 60 градусов. В середине дня нагрев поверхности вызывает турбулентные движения в воздухе в результате конвекции воздушных масс. Эти процессы прекращаются вечером, когда воздух оседает.

Датчики давления подробно показывают сезонные изменения разреженной атмосферы Марса. Изменения вызваны таянием и замерзанием атмосферного углекислого газа на полярных шапках, а также сложным, изменчивым суточным циклом, модулируемым тепловыми приливами в атмосфере.

Оба датчика также обнаруживают динамические явления в атмосфере, которые происходят вблизи марсохода. Например, это могут быть процессы, вызванные прохождением «пылевых дьяволов» или генерацией гравитационных волн.

«Пылевые дьяволы» более многочисленны в Езеро, чем где-либо ещё на Марсе. Они могут образовывать вихри диаметром более 100 метров. С помощью MEDA учёные смогли охарактеризовать не только их общие аспекты, но и разгадать, как они функционируют.

MEDA также обнаружил присутствие штормов, очень похожих по происхождению на земные. Они движутся вдоль края северной полярной шапки, образованной отложением углекислого снега.

Кроме того, MEDA смог подробно охарактеризовать изменения, произошедшие в атмосфере в результате страшной пыльной бури. Марсоход зафиксировал резкие изменения температуры и давления, сопровождавшиеся сильными порывами ветра. Во время бури ветер поднял пыль, которая попала в прибор, повредив один из датчиков ветра.