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1 час назад

Партнёр Twitter подал на соцсеть в суд из-за неуплаты услуг

Ferra.ru

Американская консалтинговая фирма Charles River Associates (CRA) подала в суд на Twitter из-за неуплаты услуг соцсетью в полном объёме.

Партнёр Twitter подал на соцсеть в суд из-за неуплаты услуг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как заявили представители CRA, предыдущее руководство соцсети, ещё до покупки компании Маском, обратилось к компании за серией консультаций для суда, проведённых в период с 15 августа по 27 октября 2022 года. Консультации были направлены на принуждение Маска к покупке соцсети. В итоге сделка состоялась, но услуги CRA не были оплачены в полной мере.

Поэтому бывший партнёр Twitter требует от соцсети оплаты задолженности, возмещения ущерба от «умышленного нарушения соглашения», причём в тройном размере. Также консультант требует от соцсети оплаты всех судебных издержек.

При этом иск подан не напрямую к Илону Маску.

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