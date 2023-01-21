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1 час назад

Этот рюкзак превращается в подушку безопасности, укрывающую половину вашего тела

Ferra.ru

In & Motion разрабатывает велосипедный рюкзак, который позволит обеспечить повседневную защиту головы, шеи, груди и спины велосипедиста. Он также разработан для использования в качестве обычного рюкзака для пригородных поездок, в котором можно перевозить ноутбук и другие повседневные рабочие вещи.

Специалисты разрабатывают рюкзак, превращающийся в подушку безопасности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Технология срабатывания подушек безопасности компании In & Motion построена на так называемом In&box - электронном модуле, содержащем все датчики и аппаратные средства управления. Блок проводит анализ 1000 раз в секунду, используя алгоритмическую логику для обнаружения и предвидения падений и активации срабатывания.

Цель компании - снизить риск травмы головы на 80% по сравнению с единственным средством защиты - велосипедным шлемом. Компания утверждает, что подушка безопасности срабатывает менее чем за десятую долю секунды после обнаружения начала падения. Кроме того, рюкзак работает в паре с приложением для смартфона, чтобы вы могли автоматически связаться с аварийными службами в случае срабатывания подушки безопасности и, при необходимости, направить их к своим GPS-координатам.

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