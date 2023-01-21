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13 минут назад

Илон Маск вооружил свою охрану «до зубов» из-за риска похищения

Lenta.ru

Основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter Илон Маск боится похищения, поэтому значительно усилил меры безопасности в своем доме и в доме своего отца. Об этом родитель миллиардера Эррол Маск рассказал изданию The Sun.

Илон Маск вооружил свою охрану «до зубов» из-за риска похищения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Маска-старшего, теперь в доме бизнесмена оборудовали систему высокотехнологичных камер, электрические ограждения и круглосуточное наблюдение. Помимо этого, Маск вооружил своих охранников «до зубов».

«Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни. Я не боюсь за себя, но я действительно боюсь, что с Илоном может что-то случиться, хотя вокруг него около 100 охранников», — заявил Эррол Маск.

Ранее Маск заявил, что опасается за свою жизнь после публикации файлов Twitter, которые разоблачили то, что, по его мнению, является сговором правительства США с соцсетью для цензуры контента.

15 декабря 2022 года Маск заявил, что «сумасшедший сталкер» преследовал машину с его двухлетним сыном, затем остановил ее и забрался на капот. Это стало поводом для блокировки аккаунта Twitter, который публиковал координаты личного самолета Маска, а также аккаунтов ряда американских журналистов.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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