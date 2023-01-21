Илон Маск вооружил свою охрану «до зубов» из-за риска похищения

«Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни. Я не боюсь за себя, но я действительно боюсь, что с Илоном может что-то случиться, хотя вокруг него около 100 охранников», — заявил Эррол Маск.