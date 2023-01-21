Microsoft представила нейросеть, способную создавать 3D-аватары по фотографии

Компания Microsoft представила нейросеть, способную создавать 3D-аватары человека из фотографии. 3D Avatar Diffusion был разработан командой исследователей из Microsoft Research и описан в статье, опубликованной в журнале arXiv.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Проект 3D Avatar Diffusion представляет собой систему искусственного интеллекта, которая автоматически создает высокодетализированные 3D-аватары. Созданные модели можно просматривать со всех сторон в 360 градусах в высоком качестве. При этом готовую модель можно будет редактировать, сменив прическу и волосы на лице, выражение лица, или выбрать другую одежду и аксессуары.

Такой аватар можно использовать для создания модели в виртуальной и дополненной реальности или для создания реалистичной 3D-модели персонажа в играх и прочих целей.