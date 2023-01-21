Названы способы повысить скорость Wi-Fi

Издание DailyMail.com дало пять советов по тому, как увеличить скорость вашего Wi-Fi на 50%.
1. Перенесите свой роутер на открытое место.
Ваш роутер — это радиопередатчик, он должен находиться как можно ближе к гаджетам, которым требуется быстрое подключение — в идеале в прямой видимости.
2. Смените канал.
Это может повлиять на вашу скорость, особенно если вы живете в здании, где несколько человек используют Wi-Fi и все находятся на одном и том же канале.
3. Используйте кабели там, где это можно.
Если у вас есть много устройств, возможно, стоит подключить те, которые не передвигаются (телевизоры и игровые приставки), через проводное соединение.
4. Покрутите антенны.
Попробуйте разные конфигурации.
5. Поменяйте оборудование.
Можно купить более новый роутер или вовсе настроить ячеистую сеть.