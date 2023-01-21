В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
31 минуту назад

Как повысить скорость вашего Wi-Fi

Ferra.ru

Издание DailyMail.com дало пять советов по тому, как увеличить скорость вашего Wi-Fi на 50%.

Названы способы повысить скорость Wi-Fi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Перенесите свой роутер на открытое место.

Ваш роутер — это радиопередатчик, он должен находиться как можно ближе к гаджетам, которым требуется быстрое подключение — в идеале в прямой видимости.

2. Смените канал.

Это может повлиять на вашу скорость, особенно если вы живете в здании, где несколько человек используют Wi-Fi и все находятся на одном и том же канале.

3. Используйте кабели там, где это можно.

Если у вас есть много устройств, возможно, стоит подключить те, которые не передвигаются (телевизоры и игровые приставки), через проводное соединение.

4. Покрутите антенны.

Попробуйте разные конфигурации.

5. Поменяйте оборудование.

Можно купить более новый роутер или вовсе настроить ячеистую сеть.

Наука и техника,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители