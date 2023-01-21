Названы способы повысить скорость Wi-Fi

Издание DailyMail.com дало пять советов по тому, как увеличить скорость вашего Wi-Fi на 50%.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Перенесите свой роутер на открытое место.

Ваш роутер — это радиопередатчик, он должен находиться как можно ближе к гаджетам, которым требуется быстрое подключение — в идеале в прямой видимости.

2. Смените канал.

Это может повлиять на вашу скорость, особенно если вы живете в здании, где несколько человек используют Wi-Fi и все находятся на одном и том же канале.

3. Используйте кабели там, где это можно.

Если у вас есть много устройств, возможно, стоит подключить те, которые не передвигаются (телевизоры и игровые приставки), через проводное соединение.

4. Покрутите антенны.

Попробуйте разные конфигурации.

5. Поменяйте оборудование.