В Роскомнадзоре заявили об ограничениях для Telegram

Передача платежных документов в Telegram будет запрещена с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

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В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2023 года «ряду организаций в России» будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Telegram, согласно федеральному закону «Об информации», относится к иностранным мессенджерам.

Мессенджер является иностранным, если имеется «возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо».

Соответствующие поправки к закону «Об информации» были приняты в прошлом году.