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38 минут назад

В Роскомнадзоре заявили об ограничениях для Telegram

Майк Габриелян

Передача платежных документов в Telegram будет запрещена с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

В Роскомнадзоре заявили об ограничениях для Telegram
Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2023 года «ряду организаций в России» будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Telegram, согласно федеральному закону «Об информации», относится к иностранным мессенджерам.

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Мессенджер является иностранным, если имеется «возможность передавать сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо».

Соответствующие поправки к закону «Об информации» были приняты в прошлом году.

Ранее Telegram вошел в тройку самых популярных приложений в Европе в 2022 году.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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