Неврологи нашли восстанавливающую зрение молекулу

Неврологи из Городского университета Гонконга (CityU) обнаружили и продемонстрировали маленькую молекулу, которая может эффективно стимулировать регенерацию нервов и восстанавливать зрительные функции после повреждения зрительного нерва.

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Травматические повреждения головного мозга, спинного мозга и зрительного нерва в центральной нервной системе (ЦНС) часто приводят к катастрофической потере сенсорных, моторных и зрительных функций.

Аксоны, которые тянутся от нейронов, отвечают за передачу сигналов между нейронами и от мозга к мышцам и железам. Первым шагом для успешной регенерации аксонов является формирование активных конусов роста и активация программы роста, включающей синтез и транспортировку материалов для восстановления аксонов. Все эти процессы требуют больших затрат энергии и активного переноса митохондрий (энергетического центра клетки) к поврежденным аксонам на дистальном конце.

Поэтому поврежденные нейроны сталкиваются с особыми проблемами, требующими транспортировки митохондрий на большие расстояния от сомы (тела клетки) к дистальным регенерирующим аксонам. Исследовательская группа выявила терапевтическую малую молекулу M1, которая может увеличить слияние и подвижность митохондрий, что приводит к устойчивой регенерации аксонов на большом расстоянии. Регенерированные аксоны вызвали нейронную активность в целевых областях мозга и восстановили зрительные функции в течение четырех-шести недель после повреждения зрительного нерва у мышей, обработанных M1.

Пока что это первые результаты, группа будет заниматься исследованиями дальше.