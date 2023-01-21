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1 час назад

РКН подтвердил, что передачу платежной информации в Telegram ограничат

Газета.Ru

Мессенджер Telegram внесен в список иностранных и с весны текущего года планируется огранить передачу через него платежной информации, информацию подтвердил Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роскомнадзоре заявили об ограничениях для Telegram
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов...», — информировали в РКН.

По данным ведомства, ограничения коснутся и предоставление персональных данных при ряде услуг в платформе Telegram. Другие подробности на фоне будущих ограничений не уточняются.

Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

Из перечня иностранных лиц, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России, следует, что мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что РКН причислит Telegram к иностранным мессенджерам уже с 1 марта текущего года. Выяснилось, что ограничения коснутся и банков.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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