В Роскомнадзоре заявили об ограничениях для Telegram

Мессенджер Telegram внесен в список иностранных и с весны текущего года планируется огранить передачу через него платежной информации, информацию подтвердил Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов...», — информировали в РКН.

По данным ведомства, ограничения коснутся и предоставление персональных данных при ряде услуг в платформе Telegram. Другие подробности на фоне будущих ограничений не уточняются.

Из перечня иностранных лиц, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России, следует, что мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года.